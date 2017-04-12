NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.04.17

В южноуральском селе вандалы осквернили мемориал воинской славы
Фото с сайта mayak-74.ru

В южноуральском селе вандалы осквернили мемориал воинской славы

В Красноармейском районе неизвестные осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент агентства , преступление произошло в ночь на 11 апреля в селе Миасское. Злоумышленники вырезали металлическое ограждение, установленное вокруг обелиска с увековеченными на нем именами героев.

Памятник участникам войны, погибшим в 1941-1945 годах, был установлен более полувека назад, чуть позже его огородили забором из Каслинского литья, пишет газета «Маяк». Именно железная изгородь и привлекла внимание любителей легкой наживы.

«Новый День – Челябинск» , и

По данным ОМВД Красноармейского района, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм). Личности подозреваемых пока не установлены.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.04.17

В Челябинской области запретили охотиться на горлицу. / В Челябинске из-за самовольного захвата земель затоплены частные домовладения. / Челябинские дорожники заключили многомиллионные контракты без проведения торгов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter