В южноуральском селе вандалы осквернили мемориал воинской славы

Публикации за 12.04.17

В Красноармейском районе неизвестные осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», преступление произошло в ночь на 11 апреля в селе Миасское. Злоумышленники вырезали металлическое ограждение, установленное вокруг обелиска с увековеченными на нем именами героев.

Памятник участникам войны, погибшим в 1941-1945 годах, был установлен более полувека назад, чуть позже его огородили забором из Каслинского литья, пишет газета «Маяк». Именно железная изгородь и привлекла внимание любителей легкой наживы.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По данным ОМВД Красноармейского района, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм). Личности подозреваемых пока не установлены.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.04.17

В Челябинской области запретили охотиться на горлицу. / В Челябинске из-за самовольного захвата земель затоплены частные домовладения. / Челябинские дорожники заключили многомиллионные контракты без проведения торгов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»