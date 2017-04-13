В Челябинске молодой учитель скончался во время урока

Публикации за 13.04.17

В Челябинске в одной из школ погиб учитель физкультуры.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», о ЧП, произошедшем накануне днем в школе №28 поселка Шагол, рассказали соцсетях очевидцы.

По словам учащихся, во время урока физкультуры молодой педагог почувствовал себя плохо. Мужчина вышел из зала, попросив школьников подождать его, чтобы затем вместе отправиться на пробежку. Вскоре педагога обнаружили лежащим без сознания на полу в туалете.

На место вызвали бригаду медиков, однако спасти мужчину не удалось. «Учитель умер. Говорят тромб. Остались жена и двое детей. Младшему меньше года. А ему еще и 30 лет не было», – написала участница сообщества «Подслушано ЧМЗ».

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В УМВД по Челябинску факт гибели педагога подтвердили, однако подробности произошедшего сообщать отказались. В пресс-службе регионального следственного управления агентству «Новый День» заявили, что материалы полицейской проверки сотрудникам СКР пока не поступали.

Челябинск, Юлия Димова

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