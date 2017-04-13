Вместо пшеницы – груды щебня: брединские чиновники без торгов сдали в аренду сельхозугодья

Публикации за 13.04.17

В Челябинской области суд признал незаконным договор аренды земельного участка без проведения торгов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в июне прошлого года администрация Наследницкого сельского поселения предоставила ООО «Агросервис» сроком на 20 лет земельный участок сельскохозяйственного назначения.

В ходе проверки установлено, что договор аренды был заключен без обязательной процедуры предоставления муниципальной земли для строительства дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня.

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Согласно действующему законодательству, деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых на территории сельхозугодий строго запрещена, при этом переданный предприятию участок не был оформлен в другую категорию земель.

Прокурор обратился в суд с требованием признать сделку ничтожной. Арбитражный суд Челябинской области обязал арендатора вернуть земельный участок администрации Брединского района.

Челябинск, Юлия Димова

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