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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

Из-за подозрительного предмета эвакуировали пациентов челябинской больницы

Из-за подозрительного предмета эвакуировали пациентов челябинской больницы

Из здания городской клинической больницы №9 в Челябинске силовики эвакуировали весь медицинский персонал и всех пациентов.

Как рассказывают свидетели этого инцидента, в здании городской больницы, расположенного на 5-ой Электровозной улице сегодня работали городские экстренные службы. Их вызвали после того, как на территории медицинского учреждения был обнаружен подозрительный предмет.

Позднее в полиции заявили, что причиной столь громкого переполоха стали забытые кем-то игрушки – ничего опасного в них специалисты так и не нашли, сообщает «31tv». По состоянию на данный момент медицинское учреждение продолжает работать в привычном режиме.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, что после теракта в метро Санкт-Петербурга социальные сети переполнены паническими «предупреждениями» о возможном повторении терактов. Часто их авторы призывают не брать в руки оставленные кем-либо игрушки. По их убеждению, именно в подобных предметах могут прятаться взрывные устройства.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.04.17

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