«Ложечку за маму, ложечку за папу»: магнитогорские рекламщики «предлагают» наркотики детям – бесплатно

Публикации за 13.04.17

Жители Магнитогорска шокированы абсурдной рекламой помощи наркозависимым.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», рекламные объявления сомнительного содержания появились в лифтах многоквартирных домов.

По словам горожан, при беглом прочтении текста в глаза бросается лишь одна надпись: «Наркотики бесплатно». «Сначала был, мягко говоря, удивлен, – цитирует «Верстов.Инфо» одного из местных жителей. – Потом присмотрелся. Маленьким шрифтом написаны еще два слова: «надоели» и «поможем».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Абсурдный текст сопровождается не менее странной картинкой. На листовке изображено лицо ребенка дошкольного возраста с ложкой для приготовления наркотического вещества. Под фотографией комментарий: «Ложечку за маму».

Горожане недоумевают, как такое объявление могли пропустить в печать и какие все-таки услуги оказывает рекламодатель: лечит от наркозависимости детсадовцев или втихую сбывает запрещенные смеси?

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.04.17

«Денег у людей нет»: южноуральцы экономят на продуктах, чтобы хватило на коммуналку. / Год экологии: южноуральцы бегут на Дальний Восток. / Бывшего омбудсмена в Челябинской области обвинили в неповиновении полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»