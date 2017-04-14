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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

Жительница Карабаша с «пропавшей» двойней отсудила компенсацию у врачей

Жительница Карабаша с «пропавшей» двойней отсудила компенсацию у врачей

Суд обязал больницу Карабаша выплатить компенсацию женщине с ложной беременностью.

Как уже сообщал , скандальная история многодетной матери из поселка Киалим, 8 месяцев уверенной, что вынашивает двойню, а после операции узнавшей, что никакой беременности не было, произошла в марте прошлого года.

Еще летом 2015 года женщина почувствовала, что снова беременна, и отправилась в больницу Карабаша, где ее поставили на учет. На 38-ой неделе она поехала рожать в больницу №2 Миасса, где до этого дважды делала УЗИ.

В медучреждении пациентку, по ее словам, отправили на кесарево сечение, а когда она очнулась, врачи сообщили, что беременности не было, а была большая киста, которую благополучно вырезали.

Достоянием общественности история стала после того, как врачи Карабашской городской больницы подали заявление в следственные органы, требуя выяснить, куда роженица дела детей. После этого жительница Киалима рассказала свою версию событий.

Представители министерства здравоохранения Челябинской области обвинили женщину в подделке результата УЗИ, на основании которого, ее якобы и поставили не учет по беременности. Пациентка эту информацию опровергла и подала исковое заявление в суд на врачей. Адвокаты оценили моральные и физические страдания пациентки в 750 тысяч рублей.

По итогам доследственной проверки в возбуждении уголовного дела по факту «исчезновении» двойни было отказано за отсутствием состава преступления.

По данным СК, результаты трех ультразвуковых исследований, пройденных пациенткой в июле 2015 года, а также в январе 2016-ого, не подтвердили наличие беременности и характерных послеродовых изменений организма.Графологическая экспертиза также установила, что дописка о сроке беременности в одном из исследований УЗИ выполнена не рукой врача. Кто сделал приписку, не сообщается.

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Накануне в Миасском городском суде завершилось слушание по гражданскому иску 27-летней жительницы поселка Киалим. В ходе судебного разбирательства женщина с ложной беременностью заявила, что все вопросы к докторам, проводившим операцию по удалению кисты, сняты, и отозвала иск к городской больнице №2 Миасса.

Суд частично удовлетворил требования пациентки, обязав больницу Карабаша выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 5 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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