XXI век: чебаркульские школьники во время занятий справляют нужду на улице

Публикации за 14.04.17

В Чебаркуле ученики одной из школ бегают в туалет на улицу, не желая вдыхать зловоние.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», проблемы с комфортным пребыванием детей в старейшколе №6 возникли из-за неисправностей канализационной системы.

Школа оборудована двумя санузлами. Пару недель назад один из них в очередной раз закрыли на ремонт, со дня на день может выйти из строя и другой. По словам сотрудников учреждения, едва работающий второй туалет вообще нельзя назвать цивилизованной уборной. С потолка постоянно капает вода, в санузле невозможно находиться ни секунды из-за густого запаха канализации, разносящегося, кстати, по всему учебному заведению.

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Учащиеся школы признались, что из-за постоянных поломок туалетов вынуждены справлять естественные потребности на улице, сообщает газета «Южноуралец». Несколько дней назад состояние аварийных объектов проверила специальная комиссия. По итогам обследования эксперты пришли к выводу, что ремонт сантехники не решит проблему. Необходима полная замена канализационных труб, так как произошло частичное обрушение плит. В связи с этим в школе пришлось сократить длительность уроков и перемен. В ближайшее время специалисты приступят к капитальному ремонту одного из санузлов. Деньги на замену коммуникаций (порядка 150 тысяч рублей) будут выделены из городского бюджета. Еще 50 тысяч на ремонт школа потратит из собственных средств.

Челябинск, Юлия Димова

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