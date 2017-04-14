NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 14.04.17

XXI век: чебаркульские школьники во время занятий справляют нужду на улице

XXI век: чебаркульские школьники во время занятий справляют нужду на улице

В Чебаркуле ученики одной из школ бегают в туалет на улицу, не желая вдыхать зловоние.

Как передает корреспондент агентства , проблемы с комфортным пребыванием детей в старейшколе №6 возникли из-за неисправностей канализационной системы.

Школа оборудована двумя санузлами. Пару недель назад один из них в очередной раз закрыли на ремонт, со дня на день может выйти из строя и другой. По словам сотрудников учреждения, едва работающий второй туалет вообще нельзя назвать цивилизованной уборной. С потолка постоянно капает вода, в санузле невозможно находиться ни секунды из-за густого запаха канализации, разносящегося, кстати, по всему учебному заведению.

«Новый День – Челябинск» , и

Учащиеся школы признались, что из-за постоянных поломок туалетов вынуждены справлять естественные потребности на улице, сообщает газета «Южноуралец». Несколько дней назад состояние аварийных объектов проверила специальная комиссия. По итогам обследования эксперты пришли к выводу, что ремонт сантехники не решит проблему. Необходима полная замена канализационных труб, так как произошло частичное обрушение плит. В связи с этим в школе пришлось сократить длительность уроков и перемен. В ближайшее время специалисты приступят к капитальному ремонту одного из санузлов. Деньги на замену коммуникаций (порядка 150 тысяч рублей) будут выделены из городского бюджета. Еще 50 тысяч на ремонт школа потратит из собственных средств.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.04.17

Южноуральские следователи занялись инцидентом с падением на школьника футбольных ворот. / На челябинца, избившего участкового врача, завели два уголовных дела. / Жительница Карабаша с «пропавшей» двойней отсудила компенсацию у врачей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter