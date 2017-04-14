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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

В жилом доме Миасса взорвался газовый котел, есть погибшие

В жилом доме Миасса взорвался газовый котел, есть погибшие

Житель Миасса сгорел заживо после взрыва газового котла.

Как передает корреспондент агентства , трагедия произошла накануне вечером. О пожарев доме по улице Городская рассказали в соцсетях.

По данным очевидцев, в момент происшествия хозяин жилища спал, его жена буквально на 10 минут отлучилась из дома, чтобы выбросить мусор.

В считанные секунды огонь полностью охватил кирпичное строение, после чего пламя перекинулось на гараж и стоящую поблизости баню.

Прибывшие на место огнеборцы приступили к ликвидации пожара. Находившегося в горящем доме мужчину спасти не удалось.

«Новый День – Челябинск» , и

По одной из версий, возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования. «Насколько я знаю от мамы, она живет по соседству, в доме взорвался газовый баллон, хозяин сгорел», – сообщила в соцсетях местная жительница.Однако более близко знакомые с ситуацией поправили ее: взорвался газовый котел. «Вот так вот живёшь – батрачишь, а потом – хоп! И сгорело все. Ладно, сгорело, так еще и мужчина погиб. Очень страшно! Соболезную», – прокомментировала случившееся другая горожанка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. На место происшествия работает следственная группа.

Челябинск, Юлия Димова

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