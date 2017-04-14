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Публикации за 14.04.17

16 апреля южноуральцы встретят праздник Светлого Христова Воскресения

16 апреля южноуральцы встретят праздник Светлого Христова Воскресения

В Челябинске главные пасхальные службы пройдут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщили агентству в Челябинской епархии, именно здесь митрополит Челябинский и Миасский Никодим отслужит праздничную литургию в ночь на 16 апреля. В день Светлой Пасхи челябинские верующие также смогут получить в храме Симеона Верхотурского благодатный огонь, по традиции доставленный из Иерусалима в Россию. Данное богослужение запланировано на 17 часов.

В честь главного православного праздника в южноуральской столице изменится расписание общественного транспорта. 16 апреля трамваи и троллейбусы начнут работу в 3 часа 30 минут. На троллейбусе в пасхальную ночь можно будет уехать с остановок «Солнечный берег», «улица Калинина» (со стороны Свердловского проспекта) и «Алое поле». Трамваи будут курсировать от остановок «Цирк», «Улица Чичерина», «Театр ЧТЗ». В общей сложности электротранспорт выполнит 43 рейса. Во время движения для пассажиров будут действовать все льготы, транспортные карты и «часовой билет» для путешествий с пересадками.

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Пасхальные торжества продлятся всю следующую неделю. В воскресенье, 23 апреля, челябинцев ждет бесплатный концерт с участием южноуральского камерного хора имени В.В. Михальченко. Артисты исполнят традиционные пасхальные песнопения на музыку Рахманинова, Кастальского и Чеснокова. Также со сцены прозвучат русские народные композиции и песни из известных кинофильмов. Мероприятие пройдет в концертном зале «Родина», начало в 14 часов.

Челябинск, Юлия Димова

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