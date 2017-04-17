В Челябинске водитель маршрутки и его напарник подрались с пассажиром, недовольный клиент «оседлал» микроавтобус (ВИДЕО)

Публикации за 17.04.17

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В Челябинске пассажира маршрутки побили на остановке.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел накануне днем на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Краснознаменной.

По данным очевидца, опубликовавшего видео с места происшествия в соцсетях, водитель маршрутки и его напарник избили пьяного пассажира.

На записи видно, как двое мужчин на кулаках выясняют отношения. В ходе драки один из них роняет другого на асфальт и падает на него сверху.

В это время водитель микроавтобуса – мужчина в красной футболке, пытается остановить вмешавшуюся в конфликт женщину.

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Затем автомобилист усаживает напарника на переднее сиденье микроавтобуса, садится за руль и отъезжает от остановки. Не желая прекращать драку, третий участник потасовки догоняет обидчиков, на ходу цепляется за маршрутку и проезжает несколько сотен метров стоя, с открытой дверью. При этом его подруга остается на остановке.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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