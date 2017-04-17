NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

В Челябинске водитель маршрутки и его напарник подрались с пассажиром, недовольный клиент «оседлал» микроавтобус (ВИДЕО)

В Челябинске водитель маршрутки и его напарник подрались с пассажиром, недовольный клиент «оседлал» микроавтобус (ВИДЕО)

В Челябинске пассажира маршрутки побили на остановке.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел накануне днем на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Краснознаменной.

По данным очевидца, опубликовавшего видео с места происшествия в соцсетях, водитель маршрутки и его напарник избили пьяного пассажира.

На записи видно, как двое мужчин на кулаках выясняют отношения. В ходе драки один из них роняет другого на асфальт и падает на него сверху.

В это время водитель микроавтобуса – мужчина в красной футболке, пытается остановить вмешавшуюся в конфликт женщину.

«Новый День – Челябинск» , и

Затем автомобилист усаживает напарника на переднее сиденье микроавтобуса, садится за руль и отъезжает от остановки. Не желая прекращать драку, третий участник потасовки догоняет обидчиков, на ходу цепляется за маршрутку и проезжает несколько сотен метров стоя, с открытой дверью. При этом его подруга остается на остановке.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.04.17

Проблемный челябинский застройщик стал фигурантом уголовного дела. / За сутки в Челябинской области произошло полсотни аварий на электросетях. / Проект строительства новой аглофабрики ММК прошел госэкспертизу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter