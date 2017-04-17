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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

«Челябинск проваливается в ад!»: в одном из дворов города детская площадка уходит под землю (ФОТО)
Фото из группы «Подслушано ЧМЗ», VK

«Челябинск проваливается в ад!»: в одном из дворов города детская площадка уходит под землю (ФОТО)

Жители Челябинска обеспокоены провалами грунта на детской площадке.

Как передает корреспондент агентства , яма внушительных размеров образовалась во дворе дома №14 по улице Первой Пятилетки. На прошлой неделе коммунальщики огородили аварийный участок сигнальной лентой, однако через несколько дней ее сорвало сильным ветром. «На этом все закончилось. Никто яму засыпать не собирается. Звонки в управляющую компанию результата не принесли», – возмущаются в соцсетях местные жители.

«Новый День – Челябинск» , и

По словам жильцов, пока обслуживающая организация решает, как поступить с обвалами грунта, на детской площадке появились еще две ямы. «Земля буквально уходит из-под ног прямо на том месте, где гуляют маленькие дети. Неужели должна произойти беда, чтобы власть имущие начали выполнять свои прямые обязанности?», – недоумевают челябинцы.

Новый День: ''Челябинск проваливается в ад!'': в одном из дворов города детская площадка уходит под землю (ФОТО)

В комментариях автору сообщения предложили написать жалобу в интернет-приемную городской администрации, прикрепив фотографии зияющих во дворе дыр.

«К сожалению, в нашей стране только после несчастного случая и будут шевелиться», – отметила местная жительница. «Челябинск проваливается в ад!», – резюмировала другая горожанка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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