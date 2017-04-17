«Челябинск проваливается в ад!»: в одном из дворов города детская площадка уходит под землю (ФОТО)

Публикации за 17.04.17

Жители Челябинска обеспокоены провалами грунта на детской площадке.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», яма внушительных размеров образовалась во дворе дома №14 по улице Первой Пятилетки. На прошлой неделе коммунальщики огородили аварийный участок сигнальной лентой, однако через несколько дней ее сорвало сильным ветром. «На этом все закончилось. Никто яму засыпать не собирается. Звонки в управляющую компанию результата не принесли», – возмущаются в соцсетях местные жители.

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По словам жильцов, пока обслуживающая организация решает, как поступить с обвалами грунта, на детской площадке появились еще две ямы. «Земля буквально уходит из-под ног прямо на том месте, где гуляют маленькие дети. Неужели должна произойти беда, чтобы власть имущие начали выполнять свои прямые обязанности?», – недоумевают челябинцы.

В комментариях автору сообщения предложили написать жалобу в интернет-приемную городской администрации, прикрепив фотографии зияющих во дворе дыр.

«К сожалению, в нашей стране только после несчастного случая и будут шевелиться», – отметила местная жительница. «Челябинск проваливается в ад!», – резюмировала другая горожанка.

Челябинск, Юлия Димова

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