В Миассе огромное дерево рухнуло на пятиэтажку, ветром выбило стекла

Публикации за 17.04.17

В Миассе жильцы многоквартирных домов стали жертвами разбушевавшейся стихии.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», последствия шквалистого ветра горожане активно обсуждают в соцсетях.

По данным жителей Машгородка, сегодня утром во дворе дома №11 по улице Менделеева вырвало с корнем многолетнее дерево и повалило его прямо на пятиэтажный дом. Рухнувшее дерево накрыло ветками балкон и окна второго и третьего этажа здания. Кроме того, под тяжестью ствола прогнулось ограждение дворовой площадки, оказался заблокирован автомобильный проезд.

«Утром вышла из подъезда и очумела, – написала свидетельница происшествия. – Пока шла до машины, молилась, чтобы ее не завалило».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Еще об одном ЧП поведала в соцсетях другая жительница Миасса. «Сегодня от ветра окно разбилось. Хорошая погода. Прекрасная погода!», – написала горожанка, опубликовав фото поврежденного балкона.

«А у нас берёза сломалась », – поделилась информацией участница сообщества «Инцидент Миасс». «А у нас электричества нет, наверное, провода где-то оборвало», – ответила ей другая.

Напомним, 17 апреля из-за усиления ветра до 20-25 метров в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Во избежание чрезвычайных ситуаций МЧС настоятельно рекомендует южноуральцам убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Также следует избегать деревьев, конструкций и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.04.17

В Челябинске из-за аварии на сетях трамвай №19 изменил маршрут на три дня. / Бывший ректор УралГУФК, обвиняемый во взятках, вышел на свободу. / Прокуратура подала в суд на водоканал Троицка за непригодную питьевую воду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»