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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

К главе Миасса нагрянули силовики

К главе Миасса нагрянули силовики

В кабинет главы администрации Миасса Геннадия Васькова стянулись представители силовых структур.

Как передает корреспондент агентства , сегодня около 10:30 в здание мэрии прибыли сотрудники ОМОНа, в масках и с автоматами. Геннадия Васькова, в настоящий момент находящегося в отпуске, немедленно вызвали на работу. В кабинет градоначальник зашел вместе со следователем.

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По предварительным данным, визит силовиков связан с заключением земельных контрактов. «Сегодня в администрации работали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, – цитирует Newsmiass пресс-секретаря главы администрации Надежду Соколову. – Оперативные мероприятия направлены на проверку законности выделения земельных участков на территории Миасса в период с 2015 года по настоящее время».

В настоящий момент перед кабинетом Васькова выставлена охрана, внутрь никого не пускают. Несколько силовиков вышли из здания и ожидают коллег в припаркованном возле мэрии в автомобиле.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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