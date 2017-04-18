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Публикации за 18.04.17

Обвиняемый в педофилии найден мертвым в СИЗО Челябинска

Обвиняемый в педофилии найден мертвым в СИЗО Челябинска

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели заключенного следственного изолятора.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 15 апреля в одиночной камере СИЗО №1 на улице Российской обнаружено тело 41-летнего мужчины.

По предварительным данным, заключенный скончался от обильной кровопотери. Следов насильственной смерти на теле погибшего не зафиксировано.

Незадолго до гибели мужчина был взят под стражу по подозрению в надругательстве над 12-летней девочкой в селе Кунашак. В ходе следствия обвиняемый в педофилии во всем сознался.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.04.17

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