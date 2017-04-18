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Челябинск

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Публикации за 18.04.17

В Челябинске грабители снова обчистили банк через дыру в полу

В Челябинске грабители снова обчистили банк через дыру в полу

В Челябинске из банкомата украли 1,4 миллиона рублей.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД по Челябинску, преступление произошло в минувшие выходные в отделении банка «Российский капитал» на Комсомольском проспекте.

Злоумышленники проникли в подвал жилого дома, где располагается кредитное учреждение, и, просверлив дыру в полу, пробрались к стоящему в банке терминалу.

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Взломав банкомат и вытащив деньги, преступники тем же путем скрылись. Ограбление заметили лишь накануне утром. Пришедшие на работу сотрудники обнаружили на полу орудия преступления – лом, перчатки, сверла и металлическую трубу. На место происшествия вызвали полицейских.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже по части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются личности грабителей.

Напомним, в ночь на 8 марта также через дыру в полу воры ограбили банк, расположенный на первом этаже жилого дома, соседствующего с отделом полиции Калининского района. Вскрыв банкомат и похитив 164 тысячи рублей, злоумышленники сбежали.

Челябинск, Юлия Димова

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