В поселке под Челябинском разгромили кладбище (ФОТО)

Публикации за 18.04.17

Жители поселка Рощино пожаловались на изуродованные могилы после спила деревьев.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», о погроме на сельском кладбище родственники умерших сообщили в соцсетях.

«Сегодня была на кладбище, к родительскому дню привести могилки в порядок, – написала участница сообщества «Подслушано в Рощино». – Долго осматривала территорию и молчала, такого вандализма я еще не видела за всю жизнь. На кладбище была спилка деревьев, памятник наклонен, надгробная плита разломана на три части. Соседние могилы также в ужасном состоянии: всюду валяются сломанные кресты, оградки изогнуты, где-то их вообще нет».

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Шокированная жительница позвонила в администрацию кладбища, однако там ей заявили, что ответственности за разгромленные могилы не несут. По словам женщины, собеседник, не пожелавший называть фамилию, также отметил, что сотрудники лишь расчищали территорию кладбища от сухостоя во избежание несчастных случаев. «На некоторых фото отчетливо заметно, что на оградки падали деревья – на них вмятины и куча опилок на могилках. Видно, это рабочие, убирающие деревья, так постарались», – написала в комментариях к сообщению местная жительница. «Да там только пней от поваленных берез штук 20, и как можно было так все оставить и ничего не исправить?», – подтвердила слова собеседницы дочь похороненного на кладбище мужчины.

Другие селяне предложили коллективно заявить о факте вандализма в полицию и пожаловаться на десяток, а то и больше, разгромленных могил в прокуратуру и администрацию Рощино. Согласно уставу поселения, местные власти обязаны обеспечить организацию ритуальных услуг и содержание мест на кладбище.

«Ну почему так, все, что касается администрации поселка, из рук вон отвратительно? Нет порядка нигде и ни в чем. Ведь небольшие поселения, а запущенность и разруха, – возмущается одна жительница. Весной, как ни придешь в администрацию – никого! Все ушли наводить порядок на кладбище. А оказывается, и на кладбище бардак. Сколько лжи, грязи, непорядочности. Жаль, что у нас не Китай – там чиновников, не справившихся со своей работой, судят и реально казнят».

Челябинск, Юлия Димова

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