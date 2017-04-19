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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

В Карабаше мнимые коллекторы жестоко изнасиловали женщину и избили ее сожителя

В Карабаше мнимые коллекторы жестоко изнасиловали женщину и избили ее сожителя

В Карабаше задержали трех насильников и грабителей, напавших на супружескую пару.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое молодых людей нагрянули домой к местному жителю и стали требовать у него несуществующий долг. Когда хозяин отказался отдавать деньги, начали стали избивать его руками и ногами. Также в ход пошел строительный уровень, степлер и компьютерная клавиатура.

Расправившись с «должником», молодчики переключились на его сожительницу, находившуюся в соседней комнате. Мужчины поочередно изнасиловали женщину, затем собрали имеющиеся в квартире ценности, после чего скрылись, сообщает «Карабашский рабочий».

На следующий день злоумышленников поймали. Двум задержанным предъявлено обвинение сразу по трем статьям – групповое изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж,сопряженные с угрозой убийством. Их подельнику вменяется ограбление и надругательство над женщиной.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

Челябинск, Юлия Димова

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