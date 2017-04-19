В Челябинске перестанут выставлять счет за уборку дворов отдельной строкой

Публикации за 19.04.17

Верховный суд РФ отменил решение челябинских депутатов о начислении платы за содержание придомовой территории.

Как уже сообщал «Новый День», в марте 2016 года челябинская гордума приняла решение об оплате за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов двумя отдельными строками – уборка дворов и содержание контейнерных площадок.

В сентябре того же года Челябинский областной суд признал противоречащим федеральному закону пункт 2 (в части установления размера платы за содержание контейнерных площадок) приложения к решению городской думы от 29 марта 2016 года «О плате за жилое помещение в Челябинске». Ответчик обжаловал постановление суда в вышестоящую инстанцию, однако проиграл дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской гордумы, количество строк в квитанциях вновь уменьшится: все вышеперечисленные услуги будут скрыты под графой «содержание и текущий ремонт».

По мнению депутатов, новое предписание областного суда лишит горожан возможности контролировать уборку собственных домов и сделает работу управляющих компаний менее прозрачной, что лишь на руку недобросовестным коммунальщикам.

Парламентарии уверяют, что данное решение никак не повлияет на общий тариф платы за вышеперечисленные услуги, при этом квитанции станут менее информативными.

Челябинск, Юлия Димова

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