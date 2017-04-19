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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

Челябинская спортсменка пожертвовала косой, чтобы принять участие в чемпионате России

Челябинская спортсменка пожертвовала косой, чтобы принять участие в чемпионате России

Девушка-боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала свою косу, чтобы не потерять возможность принять участие в чемпионате России. Сообщение об этом со ссылкой на тренера российской сборной по боксу Ивана Шидловского появилось в соцсетях.

Во время контрольного взвешивания Ирина Русских превысила максимально допустимый вес для своей категории на 50 граммов. Дабы избежать дисквалификации, спортсменка решилась отрезать свою косу. К слову, выступление Русских на турнире оказалось довольно успешным – она выиграла пять поединков, добралась до финала и стала серебряным призером чемпионата.

Напомним, чемпионат Российской Федерации по боксу проходил недавно в Грозном.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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