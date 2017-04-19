В Сатке незаконно убивали бездомных животных

Публикации за 19.04.17

В Сатке компания, занимающаяся отловом бездомных животных, грубо нарушила действующее законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в январе текущего года управление по благоустройству Саткинского района заключило с предприятием ООО «КомРит» договор на отлов, передержку и утилизацию больных и агрессивных животных. Котов и собак организация должна была помещать в специальные приюты и усыплять исключительно с привлечением ветеринаров. Но этого никто не делал – трупы жестоко убитых животных просто складировались возле Паленихинского кладбища и сжигались.

«Эти действия грубо нарушают требования природоохранного законодательства и закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Прокуратурой внесено представлением об устранении этих нарушений и привлечении причастных к ответственности главе Саткинского района», – объяснили в ведомстве.

Челябинск, Олег Кирьянов

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