NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.04.17

В Сатке незаконно убивали бездомных животных

В Сатке незаконно убивали бездомных животных

В Сатке компания, занимающаяся отловом бездомных животных, грубо нарушила действующее законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в январе текущего года управление по благоустройству Саткинского района заключило с предприятием ООО «КомРит» договор на отлов, передержку и утилизацию больных и агрессивных животных. Котов и собак организация должна была помещать в специальные приюты и усыплять исключительно с привлечением ветеринаров. Но этого никто не делал – трупы жестоко убитых животных просто складировались возле Паленихинского кладбища и сжигались.

«Эти действия грубо нарушают требования природоохранного законодательства и закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Прокуратурой внесено представлением об устранении этих нарушений и привлечении причастных к ответственности главе Саткинского района», – объяснили в ведомстве.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.04.17

Челябинская спортсменка пожертвовала косой, чтобы принять участие в чемпионате России. / В Челябинске перестанут выставлять счет за уборку дворов отдельной строкой. / ЮУТПП: несмотря на декларируемую «политику партии», давление на бизнес усиливается.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter