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Публикации за 19.04.17

Засиделись в гостях: на Южном Урале отыскали двух пропавших школьников

Засиделись в гостях: на Южном Урале отыскали двух пропавших школьников

В Челябинской области отыскали потерявшихся подростков.

Как уже сообщал «Новый День», 15-летний воспитанник Центра помощи детям, расположенного в Южноуральске, 28 марта отправился на прогулку и больше в приют не возвращался. Сотрудники учреждения заявили о случившемся в полицию.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, спустя три недели, 18 апреля, разыскиваемого обнаружили в селе Сухарыш Увельского района. Все это время мальчик находился в гостях у друзей. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. В настоящее время выясняются причины побега ребенка из детского дома.

Еще один школьник, на этот раз из Челябинска, без вести пропал 6 апреля. 13-летний юноша вышел из дома по улице Короленко и домой не вернулся. Последний раз ребенка видели в учебном заведении. Родственники мальчика обратились в полицию.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Челябинску, накануне подростка в квартире знакомых обнаружил местный житель, прочитавший объявление о розыске ребенка. Впоследствии мальчика доставили в отдел полиции, а затем передали родным. Отметим, ребенок воспитывается в многодетной семье. Ранее школьник уже уходил из дома, объясняя свой поступок нежеланием жить с родителями.

Челябинск, Юлия Димова

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