Прокуратура через суд потребовала уволить чиновника администрации Тимирязевского поселения

Публикации за 19.04.17

В Чебаркуле сотрудники прокуратуры во время поверки в администрации Тимирязевского сельского поселения выявили грубое нарушение. Оказалось, что заместитель главы местной администрации по финансовым вопросам не имеет права занимать эту должность.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в марте позапрошлого года глава Тимирязевского поселения назначил на должность зама по финансовым вопросам человека, который не имеет даже высшего образования.

В соответствии с действующим законодательством, заместитель главы администрации по финансовым вопросам относится к перечню главных должностей муниципальной службы, а потому занимающий этот пост человек должен полностью соответствовать конкретным квалификационным требованиям, в том числе иметь стаж работы по смежной специальности не менее трех лет и иметь высшее образование.

«Этот работник не имеет права занимать данную муниципальную должность, поэтому трудовые отношения с ним должны быть расторгнуты. Прокурор Чебаркуля обратился с заявлением в суд и потребовал прекратить трудовые отношения между администрацией поселения и заместителем ее главы по финансовым вопросам», – рассказали в прокуратуре.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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