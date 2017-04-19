В Магнитогорске пожарная машина угодила в ДТП

Сегодня утром на одной из дорог Магнитогорска произошла авария с участием пожарной машины. Пожарный спецтранспорт не поделил проезжую часть с автомобилем «Нива».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», предварительно установлено, что отечественный кроссовер двигался якобы с соблюдением ПДД и выполнял поворот на разрешающий сигнал светофора, в этот момент и произошло его столкновение с пожарным автомобилем.
Однако очевидцы сходятся во мнении, что виновником аварии все же стал водитель Нивы, который не пропустил спецтранспорт с включенными спецсигналами. Есть и те, кто отмечает, что пожарный автомобиль включил проблесковые маячки и сирену непосредственно перед самим столкновением.
В обстоятельствах этой аварии теперь разбираются сотрудники полиции.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 19.04.17
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