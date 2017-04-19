NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.04.17

В Магнитогорске пожарная машина угодила в ДТП

В Магнитогорске пожарная машина угодила в ДТП

Сегодня утром на одной из дорог Магнитогорска произошла авария с участием пожарной машины. Пожарный спецтранспорт не поделил проезжую часть с автомобилем «Нива».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предварительно установлено, что отечественный кроссовер двигался якобы с соблюдением ПДД и выполнял поворот на разрешающий сигнал светофора, в этот момент и произошло его столкновение с пожарным автомобилем.

Однако очевидцы сходятся во мнении, что виновником аварии все же стал водитель Нивы, который не пропустил спецтранспорт с включенными спецсигналами. Есть и те, кто отмечает, что пожарный автомобиль включил проблесковые маячки и сирену непосредственно перед самим столкновением.

В обстоятельствах этой аварии теперь разбираются сотрудники полиции.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.04.17

Прокуратура через суд потребовала уволить чиновника администрации Тимирязевского поселения. / Засиделись в гостях: на Южном Урале отыскали двух пропавших школьников. / Садовые маршруты начнут работать в Челябинске на два дня раньше.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter