Челябинского полицейского обвинили в краже «похоронных» денег у старушки

Публикации за 19.04.17

Сотрудника полиции Копейска подозревают в краже денег у старушки: бабушка копила на собственные похороны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилая жительница Копейска обратилась в надзорное ведомство и пожаловалась, что сначала цыгане под видом социальной службы обманом похитили у нее 60 тысяч рублей, но после приезда следственной группы она обнаружила еще и пропажу сертификата Сбербанка России на предъявителя на общую сумму 167,5 тысяч рублей. По словам старушки, эти средства она собирала на похороны, чтобы ее родственники могли снять в банке всю сумму, не ожидая процедуры наследования.

Женщина даже побывала в отделе полиции и поговорила с приезжавшими к ней стражам порядка, однако те отрицали свою причастность к исчезновению сертификата. Тогда и было решено отправиться в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства вместе с ФСБ сумели установить, что уже на следующий день после этого происшествия ранее судимый местный житель в одном из филиалов Сбербанка воспользовался сертификатом и снял всю сумму. Мужчина был задержан. Во время следственных мероприятий он признался, что обналичить этот сертификат его попросил сотрудник полиции, пообещав за это вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей. Полицейский привез мужчину в банк на своем автомобиле, а когда тот обналичил деньги, рассчитался с ним и присвоил остальные 165 тысяч. Кроме того, полицейский посоветовал подельнику выбросить паспорт, чтобы впоследствии списать эти действия на неизвестных мошенников.

Сейчас по данному факту проводится проверка сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области. Если вина полицейского будет установлена, ему грозит увольнение из органов и уголовное преследование. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечено его непосредственное руководство.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.04.17

В Магнитогорске пожарная машина угодила в ДТП. / Прокуратура через суд потребовала уволить чиновника администрации Тимирязевского поселения. / Засиделись в гостях: на Южном Урале отыскали двух пропавших школьников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»