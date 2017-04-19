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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

Челябинский пивной магазин наказали за бахвальство

Челябинский пивной магазин наказали за бахвальство

Магазин пива и рыбы, расположенный в северо-западной части Челябинска, переусердствовал с рекламной вывеской, чем привлек к себе внимание сотрудников УФАС. Ведомство постановило убрать рекламу, в которой магазин называет себя лучшим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы в регионе, пивной магазин, который находится на ул. Братьев Кашириных, должен будет снять кричащую рекламную вывеску, гласящую: «Заходи в лучший магазин рыбы и пива! Где много Пива и Рыбы? Конечно у нас!». В ведомстве сочли эту вывеску нарушающей действующее рекламное законодательство. Проверка была проведена в соответствии с жалобой одного из местных жителей.

Суть претензий ведомства сводится к тому, что в рекламном тексте использовано слово «лучший», при этом не указаны критерии. В этом случае употребление таких слов в рекламе является недопустимым.

Кроме всего прочего, вывеску с рекламой алкогольного напитка магазин разместил с помощью рекламных конструкций – этот способ запрещен законодательством, поэтому реклама была признана ненадлежащей. В итоге владельцу торговой точки внесли предписание об устранении этого нарушения – вывеску придется снять.

Челябинск, Олег Кирьянов

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