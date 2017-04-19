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Публикации за 19.04.17

Переполох в Карталах: эвакуировали поликлинику

Переполох в Карталах: эвакуировали поликлинику

В помещении железнодорожной поликлиники Карталов внезапно включился сигнал пожарной сирены, оповещающий об экстренной эвакуации всех людей. Инцидент произошел сегодня утром: кто-то из внимательных граждан заметил оставленную возле стойки регистратуры подозрительную сумку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники медицинского учреждения и все посетители сразу же покинули здание. Информация о подозрительной сумке была передана в соответствующие службы, и уже через несколько минут к зданию поликлиники прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и МВД, которые сразу же оцепили периметр.

Впрочем, для выяснения всех обстоятельств происшествия потребовалось не более нескольких минут. Владельцем виновницы переполоха оказался пожилой мужчина, который довольно быстро оттыкался сам. Мужчина забыл сумку у регистратуры, направляясь на прием к стоматологу. С ним позднее провели беседу дознаватели, сообщает «Карталинская Новь».

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Карталы, Челябинская область, Олег Киртянов

Карталы, Челябинская область. Другие новости 19.04.17

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