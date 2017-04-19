ММК наградил лучших поставщиков за 2016 год

Публикации за 19.04.17

На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги конкурса «Лучший поставщик 2016 года», учрежденного с целью поощрения партнеров компании и популяризации надежных деловых отношений между ММК и его контрагентами.

Конкурс проходит второй год подряд. В церемонии награждения победителей, прошедшей в конференц-зале заводоуправления ОАО «ММК», принял участие генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Наша компания сотрудничает в среднем с 1700 поставщиками. Мы систематически ведем работу по оценке эффективности своего сотрудничества. Каждый квартал рассчитывается рейтинг поставщиков по результатам поставок. Но мы решили не останавливаться на этом и отметить лучших из лучших», – сказал он.

По результатам работы конкурсной комиссии были определены лучшие поставщики в 14 номинациях, получившие памятные дипломы.

В номинации «Железорудное сырье» победу одержала компания ERG Sales AG, с которой ММК связывает многолетняя история сотрудничества в поставках ЖРС с Соколовско-Сарбайского горно-промышленного объединения. Почетным дипломом в номинации «Валки» награждено ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод», история сотрудничества которого с ММК насчитывает уже 84 года. В номинации «Огнеупоры» награждено АО «Боровичский комбинат огнеупоров», которое является поставщиком огнеупорных материалов на ММК с момента его основания.

Почетным дипломом в номинации «Металлургическое оборудование» была награждена компания «Пауль Вюрт» (Люксембург). В номинации «Черные металлы и трубы» лучшим было признано ПАО «Челябинский металлургический комбинат», которое является основным поставщиком рельсов для Магнитки. В номинации «Прокатное оборудование» победу одержала компания ООО «СМС Металлургический Сервис», основанная немецким машиностроительным концерном «СМС Групп ГмбХ» для оказания сервисных услуг металлургическим предприятиям на территории России и других стран СНГ.

В номинации «Упаковочные материалы» лучшим было признано ООО «Алькор». В номинации «Энергетическое оборудование» первенствовало ООО «Объединенная сервисная компания». Почетным дипломом в номинации «Средства индивидуальной защиты» было награждено АО «Кимрская фабрика им. Горького». Победу в номинации «Капитальное строительство» одержало ОАО «Прокатмонтаж». Лучшим поставщиком горюче-смазочных материалов было признано АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОФИТ», а лучшим поставщиком резинотехнических изделий признали компанию «Курскрезинотехника». Также по итогам конкурса были отмечены АО «ОК Русал ТД», победившее в номинации «Цветные металлы и ферросплавы», и ООО «Торговый дом «Алтайталь», победившее в номинации «Грузоподъемное оборудование».

Поставщиков оценивала специальная комиссия из представителей коммерческой службы ММК, проанализировавшая поставку материально-технических ресурсов и услуг за 2016 год и выбравшая самых надежных и добросовестных поставщиков.

Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев поблагодарил победителей конкурса за плодотворное сотрудничество. «В нашем поиске эффективности, на пути обеспечения качественных и эффективных закупок мы приходим к необходимости достижения долгосрочных партнерских отношений, выгодных как для покупателя, так и продавца, и которые принесут огромный синергетический эффект», – отметил он.

Премия «Лучший поставщик 2016» нацелена на признание усилий и достижений поставщиков, на стимулирование их к внедрению программ, направленных на непрерывное улучшение работы. Целью конкурса является также открытость и прозрачность процесса закупок в ОАО «ММК». К участию в конкурсе были приглашены все контрагенты компании. При проведении конкурса основными критериями оценки для выявления победителей стали оптимальное соотношение цены и качества предоставляемой продукции, востребованность и привлекательность товаров и услуг, инновационная и научно-техническая составляющая продукта и другие значимые параметры.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 19.04.17

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