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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

На Южном Урале хлеб пекут с кислым мякишем, а в полуфабрикаты добавляют токсины

На Южном Урале хлеб пекут с кислым мякишем, а в полуфабрикаты добавляют токсины

В Челябинской области выявлены десятки нарушений при производстве хлеба, крупы и мучных полуфабрикатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в 2016 году и в 1 квартале текущего года проведена проверка 33 хлебопекарных предприятий. Инспекторы установили, что 26 южноуральских изготовителей хлеба и мукомольно-крупяной продукции нарушили санитарное законодательство.

С целью лабораторного анализа в ходе проверки на предприятиях отобраны 1 тысяча 619 образцов хлеба и хлебобулочной продукции и 935 образцов муки и круп.

Исследование показало, что 9 проб хлеба и 2 пробы крупы не соответствуют техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям. Еще 3 пробы мучных изделий имеют высокую кислотность мякиша и содержат избыток влаги, 7 образцов крупяных изделий не прошли проверку из-за наличия в них посторонних примесей, а в одной пробе мучного полуфабриката и вовсе обнаружено ядовитое вещество – грибковый охратоксин.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято 105 партий мукомольно-крупяной продукции весом 817 килограммов и 46 партий хлебобулочных изделий общей массой 182 килограмма.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 32 административных дела, нарушители привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 193 тысячи рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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