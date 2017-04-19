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Челябинск

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Публикации за 19.04.17

Мясо и изюмчик: жительница Копейска купила хлеб с тараканом

Мясо и изюмчик: жительница Копейска купила хлеб с тараканом

Жительница Копейска принесла из магазина хлеб с живностью.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», об «экзотической» находке горожанка поведала в соцсетях. Женщина опубликовала фотографию таракана, застывшего в корочке нарезанного хлеба, сопроводив неаппетитный снимок надписью: «Вот такая антисанитария на копейском хлебозаводе. Жесть!».

Отметим, мнения горожан по поводу найденного в хлебе насекомого разделились. Помимо ироничных комментариев, типа: «хлеб с мясом», «это изюмчик» и «жри витамины», часть жителей предположили, что тараканы завелись не на хлебокомбинате, а уже после – в магазине. «Мне кажется, что эти твари живут везде, где есть продукты, магазины, общепиты. Беда в руководстве, которое вовремя не проводит санобработку», – написала участница сообщества «Подслушано Копейск». «Свеженький таракашка, при выпечке засох бы и прижарился! Скорее всего, в магазине прицепился», – отметила другая.

Неккоторые копейчане и вовсе заявили, что автор поста специально приклеил таракана к булке хлеба, однако причин такого поступка объяснить не смогли. «Когда покупали и резали хлеб, что не видели? Я думаю, это развод или у автора дома такая живность обитает. По фото видно, что таракан только подошел перекусить!»

Добавим, это далеко не первый случай, когда горожане жалуются на всякого рода живность в хлебобулочных изделиях. В январе текущего года копейчанка разместила в соцсетях фото еще одного таракана, погибшего в изделии местного хлебокомбината. Незадолго до этого горожане купили в магазине на улице Гастелло хлеб, по их предположению, с мышиными экскрементами. «Понесли в магазин показать. Продавщица его просто выкинула», – написала недовольная покупательница.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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