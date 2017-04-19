Самые крутые слухи недели: не надо нам помогать, нам и без вас плохо

Публикации за 19.04.17

Чем Юревичу не приглянулся Израиль, как г-жа Васильева обломала г-на Дубровского, кто решил стать южноуральским мессией и почему ему этого не разрешили, а также о новой «пичальке» идеологов Томинского ГОКа – в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

Сын Альбиона

По докатывающимся из высших сфер сплетням, адвокаты челябинского экс- губернатора и госдепа Юревича своими эффектными действиями и заявлениями вводят ситуацию с уголовкой в отношении Михаила Валерьевича в стадию «стабильного» затягивания. И делают они это, якобы, не просто так ( да еще учетом выигранного дела в Конституционном суде), а в интересах клиента, пытающегося на данный момент добиться очень быстрого получения британского гражданства.

Стать подданным Её Величества экс-губернатор задумал, воодушевившись примером Майкла Ходорковского, и на волне разочарования израильскими нравами – мол, выкачивают и из опальных все до последнего. А в Англии, по прикидкам олигарха- политика, он и деньги пристроит удачно и обретет вожделенную защиту и безопасность.

В чем Ольга отказала Борису

С министром всего рассейского образования челябинский губернатор на недавней встрече пытался договориться о беспрецедентной поддержке своей альма-матер ( разговоры о стройках для других университетов были лишь плохо сколоченной ширмой). Но, увы и ах, магнитогорский вуз, не имеющий по сравнению с главным южноуральским политехом, практически никакого академического статуса, министр поддерживать не намерена: нет денег и на более разумные вещи. К тому же, в министерстве явно придерживаются точки зрения, что именно магнитогорской высшей школе повезло с щедрыми выпускниками, которые не оставят ее без финансовой и оргподдержки.

Василий Тёмный (он же Южноуральский)

А пока Борис Дубровский радел за родной вуз, который он вопреки здравому академическому смыслу пытается сделать опорным, его в очередной раз пытались подсидеть. На этот раз попавший в опалу после своих питерских художеств Василий Кичеджи (напомним, последний скандал был связан с деятельностью этого непотопляемого персонажа на посту руководителя знаменитого на весь мир петербургского училища – академии Штиглица). Дернув за последние ниточки, бывший челябинский официант в вагоне-ресторане предложил не последним лицам страны: «Хочу на новом этапе своей карьеры помочь малой родине». На что, по слухам, получил жесткий ответ: «Ни в коем случае, Вася, там и так все плохо».

Теперь, болтают, Кичеджи рвется озеленять столицу… Но, опять же по слухам, на этот раз ему доверят «облагораживание» дорог одного из уральских регионов. Хорошо бы не челябинского…

ГОК как источник экологического дисбаланса

Если верить инсайдерам, Томинский ГОК не будет построен, потому что проект и поведение его «локомотивов» не нравится главному магнату Южного Урала, вкладывающему большие деньги в экологическое оздоровление своего предприятия и прилегающих к нему территорий. Он просто возмущен поведением Алтушкина, Левина и К. Мол, я тут миллионы трачу на вправление ситуации, а приходит в регион какой-то варяг – габасник с дешевым, явно устаревшим проектом и нивелирует все мои многолетние труды. Короче, на этой ноте, либо РМК заставят сделать экологическую составляющую ГОКа «золотой», и компания сама откажется от проекта. Либо строительство не начнется никогда.

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Челябинск. Другие новости 19.04.17

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