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Челябинск

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Публикации за 20.04.17

Челябинские озеленители, подписавшие контракты с мэрией, заплатят миллионный штраф

Челябинские озеленители, подписавшие контракты с мэрией, заплатят миллионный штраф

Арбитражный апелляционный суд утвердил штраф «Челябингорзеленстрою» за нарушение закона о защите конкуренции.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в 2015 году управление дорожного хозяйства городской администрации заключило 4 контракта с ООО «Челябгорзеленстрой» по содержанию и ремонту объектов озеленения на общую сумму 160 миллионов рублей.

Незадолго до этого было объявлено два аукциона, однако в ходе торгов заказчик допустил грубые нарушения закона о контрактной системе. В результате антимонопольщики выдали предписание об их отмене.

Впрочем, это не помешало управлению дорожного хозяйства заключить муниципальные контракты с выбранным подрядчикомв обход торгов.

Свое решение городские власти обосновали»острой необходимостью выполнения работ на объектах озеленения в связи с наступлением устойчивых положительных температур». Среди прочих причин также указывались и прежде отмененные аукционы.

По данным УФАС, заявленные мэрией работы носят плановый характер, не обусловлены чрезвычайной ситуацией, в том числе стихийным бедствием, а значит, не могут проводиться без конкурентных процедур.

В результате заключенных между мэрией и конкретной фирмой соглашений, другие компании не смогли побороться за право выполнить работы по озеленению города.

«Челябгорзеленстрою», нарушившему закон о конкуренции, УФАС постановил выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей. Впоследствии Арбитражный суд снизил сумму штрафа до 1 миллиона рублей.

Добавим, должностное лицо управления дорожного хозяйства оштрафовано на 50 тысяч рублей за заключение контрактов без проведения торгов.

Челябинск, Юлия Димова

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