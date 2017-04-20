Чесменский район останется без главы

Публикации за 20.04.17

Глава Чесменского района Сергей Давыдов покидает свой пост.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», отставку руководителя муниципалитета собрание районных депутатов рассмотрит на сегодняшнем заседании.

Основной причиной увольнения Давыдова с должности называют предложение о работе в администрации южноуральской столицы.

По одной из версий, тезка бывшего сити-менеджера Челябинска планирует занять должность замглавы по финансам и экономике администрации Центрального района. Приступить к исполнению обязанностей чиновник может в начале следующего месяца.

Добавим, после отставки Давыдова в Чесменском районе будет объявлен новый конкурс. Среди прочих претендовать на освободившееся кресло главы намерен предприниматель Андрей Хренов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.04.17

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