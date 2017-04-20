NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.04.17

Чесменский район останется без главы

Чесменский район останется без главы

Глава Чесменского района Сергей Давыдов покидает свой пост.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», отставку руководителя муниципалитета собрание районных депутатов рассмотрит на сегодняшнем заседании.

Основной причиной увольнения Давыдова с должности называют предложение о работе в администрации южноуральской столицы.

По одной из версий, тезка бывшего сити-менеджера Челябинска планирует занять должность замглавы по финансам и экономике администрации Центрального района. Приступить к исполнению обязанностей чиновник может в начале следующего месяца.

Добавим, после отставки Давыдова в Чесменском районе будет объявлен новый конкурс. Среди прочих претендовать на освободившееся кресло главы намерен предприниматель Андрей Хренов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.04.17

Южноуральцы первыми увековечат имя Евгения Евтушенко на уличных табличках. / Челябинские озеленители, подписавшие контракты с мэрией, заплатят миллионный штраф. / В администрации Миасса снова обыски.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter