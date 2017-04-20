Бедный родственник: на Южном Урале заключенный колонии, сколотив банду, обокрал около десятка пенсионеров

Публикации за 20.04.17

В Челябинске суд огласил приговор банде мошенников, обкрадывавших пожилых горожан.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, преступления были совершены в январе-феврале прошлого года. Лидер преступной группы, отбывания наказание в колонии, находил номера телефонов потенциальных жертв в Интернете, после чего обзванивал доверчивых граждан. Придумывая различные истории и представляясь близким родственником, мужчина просил пенсионеров одолжить ему денег. Если те соглашались, мошенник сообщал, что в скором времени за ними приедет его знакомый.

После этого главарь банды направлял подельников по указанным адресам. Похищенные деньги преступники делили между собой, перечисляя заключенному колонии его долю на номер мобильного телефона. Впоследствии злоумышленников задержали.

Потерпевшими от действий мошенников признаны 9 пенсионеров. Причиненный челябинцам ущерб составил 72 тысячи рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые во всем сознались и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. С учетом рецидива преступления суд назначил лидеру банды наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, мужчина обжаловал решение. В результате Челябинский облсуд скостил заключенному срок до 3 лет 5 месяцев тюрьмы.

Второй мошенник приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 3 года.

Уголовное дело в отношении третьего участника банды выделено в отдельное производство.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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