В Челябинске выявлен цех по производству контрафактной туалетной бумаги

Публикации за 20.04.17

Сотрудники полиции выявили в Челябинске подпольный цех с работниками-нелегалами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления МВД по региону, в промышленной зоне на территории Советского района развернули производство туалетной бумаги. Всего в цехе было установлено пять станков, с помощью которых и штамповалась поддельная продукция – весь товар был маркирован логотипом известного производителя.

Стражи порядка изъяли все средства производства, а также готовую продукцию в объеме 247 тысяч рулонов бумаги. Сообщается, что ущерб, нанесенный действиями организаторов этого незаконного производства правообладателю, оценивается примерно в 2,5 млн рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 20.04.17

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