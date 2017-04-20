В администрацию Копейска нагрянули силовики

Публикации за 20.04.17

В администрации Копейска прошли обыски.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», оперативно-следственные мероприятия накануне проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Силовиков интересовала финансовая документация в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства.

По предварительным данным, обыски проводились в рамках расследования уголовных дел в отношении бывших высокопоставленных лиц мэрии. В их числе вице-мэр Копейска Алексей Левит, обвиняемый в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а также руководитель аппарата администрации Татьяна Котельникова. Ей вменяют мошенничество с использованием служебного положения.

Отметим, слушание по уголовному делу в отношении экс-главы Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток в размере не менее 2 миллионов рублей, состоится в городском суде в ближайший понедельник.

Челябинск, Юлия Димова

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