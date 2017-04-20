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Публикации за 20.04.17

Южноуральский срочник погиб на авиабазе под Пермью

Южноуральский срочник погиб на авиабазе под Пермью

Призывник из Челябинской области найден мертвым на авиабазе в Пермском крае.

Как сообщил РИА»Новый День» руководитель челябинского отделения Союза призывников России Марсель Хазиев, сообщение о ЧП в воинской части №88503, расположенной в поселке Большое Савино, поступило минувшей ночью.

По предварительной информации, военнослужащий погиб, находясь в карауле. По данным правозащитника, в настоящий момент по факту гибели срочника возбуждено уголовное дело.

Известно, что 21-летний парень был призван в армию в декабре 2016 года из Карталов. Южноуралец служил в охране 764-ого истребительного полка.

В ближайшее время общественники намерены проверить, на каком основании военно-врачебная комиссия признала юношу годным к службе, а также подробно изучить отметки о психологическом здоровье новобранца. «Вопросы имеются и к командиру роты, замполиту, старшине, – все они ежедневно контактировали с военнослужащим, – добавил Хазиев. – Кроме того, будет направлен запрос в военную прокуратуру и военно-следственное управление ЦВО о командировании всей роты в другую воинскую часть в рамках программы «защита свидетелей». Нередки случаи, когда командиры роты оказывали давление на очевидцев происшествия».

Челябинск, Юлия Димова

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