ММК укрепляет позиции на рынке автолиста

Публикации за 20.04.17

В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат поставил предприятиям автомобильной отрасли 473 тысяч тонн металлопродукции, что на 12,6% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Доля поставок автолиста в структуре отгрузки ММК на внутренний рынок в минувшем году увеличилась с 6% до 6,5%. Учитывая то, что по данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2016 году снизилось на 7,4%, укрепление позиций ОАО «ММК» на рынке металлопродукции для нужд автомобилестроения является еще более значительным.

Особенно это заметно на примере поставок иностранным автопроизводителям, локализующим свои сборочные мощности в России. Поставки металлопроката в их адрес выросли в прошлом году на 34,5%: с 20 тыс. тонн до 26,9 тыс. тонн. С 2013 года отгрузка иностранным автоконцернам, имеющим производственные мощности в нашей стране, выросла более чем в четыре раза. В текущем году также планируется существенное увеличение отгрузки локализованным автопроизводителям.

ОАО «ММК» является одним из ведущих поставщиков металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Металлопрокат Магнитогорского металлургического комбината уже получил акцептацию 80% автомобилестроителей России. Для 60% ММК является поставщиком на постоянной основе. Компания последовательно реализует стратегию импортозамещения и получения статуса одобренного поставщика металлопроката. В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат стал единственной металлургической компанией, отмеченной престижной наградой Российского автомобильного форума в знак признательности за достижения и вклад в развитие российской автомобильной индустрии.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 20.04.17

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