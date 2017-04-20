Недоступная среда: жители челябинской многоэтажки лишили инвалида прогулок

Публикации за 20.04.17

В Челябинске суд обязал жителей многоквартирного дома снять запрет на установку пандуса в подъезде.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре региона, по обращению местного жителя проведена проверка соблюдения прав инвалида на беспрепятственный доступ к собственному жилью и объектам инфраструктуры.

Установлено, что на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Пушкина живет инвалид-колясочник. В связи с тем, что подъезд дома не оборудован подъемными устройствами, собственник квартиры заказал разработку проекта по обустройству входной группы и лестничного марша первого этажа специальными механизмами.

Однако реализовать задуманное колясочнику помешали соседи. На общем собрании собственники дома решили, что подъезд не может быть оборудован безбарьерными устройствами.

В интересах инвалида прокурор обратился в Центральный районный суд. В результате жителей обязали не чинить препятствия в установке пандуса для маломобильных групп населения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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