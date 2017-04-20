NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.04.17

Недоступная среда: жители челябинской многоэтажки лишили инвалида прогулок

Недоступная среда: жители челябинской многоэтажки лишили инвалида прогулок

В Челябинске суд обязал жителей многоквартирного дома снять запрет на установку пандуса в подъезде.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре региона, по обращению местного жителя проведена проверка соблюдения прав инвалида на беспрепятственный доступ к собственному жилью и объектам инфраструктуры.

Установлено, что на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Пушкина живет инвалид-колясочник. В связи с тем, что подъезд дома не оборудован подъемными устройствами, собственник квартиры заказал разработку проекта по обустройству входной группы и лестничного марша первого этажа специальными механизмами.

Однако реализовать задуманное колясочнику помешали соседи. На общем собрании собственники дома решили, что подъезд не может быть оборудован безбарьерными устройствами.

В интересах инвалида прокурор обратился в Центральный районный суд. В результате жителей обязали не чинить препятствия в установке пандуса для маломобильных групп населения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.04.17

В Челябинске на день закроют движение трамваев. / Жители Чурилово не могут получить посылки – некому выдавать. / В Златоусте на глазах у детей убили собаку (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter