Южноуральские ученые научились защищаться от огня отходами

Публикации за 20.04.17

В Челябинской области разработали уникальный огнезащитный материал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования южноуральских ученых позволили создать продукт, способный выдержать 800 градусов Цельсия, теряя лишь 30% прочности.

В процессе воздействия пламени на поверхности защитного материала образуется вода, не позволяющая листу нагреваться.

«Мы соединяем специальный затворитель и серпентин. По нашим расчетам, такой вариант имеет меньшую себестоимость, чем существующие на рынке огнезащитные листы, – рассказывает доцент кафедры строительных материалов и изделий архитектурно-строительного института ЮУрГУ Александр Орлов. – В идеале два техногенных отхода дадут один хороший огнезащитный материал».

В отличие от вяжущих компонентов на основе портландцемента или гипса, широко используемых во многих странах, данный материал не требует обжига. С экономической точки зрения это значительно сокращает расходы, избавляя от покупки и содержания специальных печей.

Кроме того, в процессе обжига необходимо обеспечить безопасность людей при работе с высокими температурами и вредными газами. В ходе реакции серпентина со специальнымзатворителем вредных соединенийне образуется.

Отметим, подобных разработок в России и за рубежом пока нет.

В настоящий момент группа исследователей подбирает наиболее подходящий баланс компонентов, оптимальные условия для их реакциии технологию производства.

В будущем на основе серпентина ученые планируют получать линейку материалов различного спектра. При определенных условиях можно сделать огнезащитуячеистой (пористой), тогда он будет иметь хорошие теплоизоляционные свойства, а также сделать материал водостойким.

Челябинск, Юлия Димова

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