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Челябинск

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Публикации за 21.04.17

Крупный пожар в Копейске: сгорел мебельный цех

Крупный пожар в Копейске: сгорел мебельный цех

В промзоне Копейска загорелся мебельный цех.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре в производственном здании на улице Мира поступило сегодня в 4 часа 21 минуту.

К моменту приезда пожарных пламя полностью охватило металлический ангар площадью тысяча квадратных метров. Возникла угроза распространения огня на соседние постройки.

Чтобы ликвидировать пожар, огнеборцам потребовалось более двух часов. Тушение пожара осложнялось масштабом возгорания и большим количеством горючих материалов в мебельном цехе. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте ЧП работало 2 звена ГДЗС, к тушению постройки привлечено 60 человек, 21 единица техники.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, ведется расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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