В Златоусте восьмилетняя девочка погибла, катаясь на мотоцикле

Публикации за 21.04.17

В Златоусте ребенок упал с мотоцикла и скончался.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ЧП произошло накануне вечером в километре от улицы Демидовской.

Нетрезвый 38-летний мужчина решил прокатить на мотоцикле 8-летнюю дочь. В какой-то момент байкер потерял управление, в результате мотоцикл перевернулся. Падение оказалось для юной пассажирки смертельным. От полученных травм девочка скончалась до приезда медиков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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