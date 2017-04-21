В Озерске обстреляли три автобуса с пассажирами, есть пострадавшие

Публикации за 21.04.17

В Озерске открыли стрельбу по общественному транспорту.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на улице Космонавтов. По данным очевидцев, с 4 этажа дома, где располагается отделение пенсионного фонда и местное управление соцзащиты, неизвестный обстрелял три проезжавших мимо автобуса.

Один из выстрелов угодил в боковое стекло служебного автобуса, развозившего сотрудников ПО «Маяк». В результате сидевшие возле окна пассажиры получили незначительные травмы. «Около 16 часов ехала с завода, проезжали возле остановки «Вечный огонь», – написала в соцсетях местная жительница. – Вроде все целы, только от осколков стекла порезались некоторые».

В комментариях некоторые участники обсуждения заявили, что это уже не первый случай обстрела возле собеса: аналогичный инцидент был зафиксирован в прошлом году. Другие предположили, что к произошедшему могут быть причастны военнослужащие, не первый день отрабатывающие навыки стрельбы недалеко от Каслинского КПП.

«Что-то не верится, хотя в нашей системе возможно все», – поделился мыслями горожанин. «Революция началась», – ответил ему второй.

Добавим, в пресс-службе УМВД Озерска информацией о случившемся пока не располагают. Обращались ли пострадавшие от обстрела в полицию, не сообщается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.04.17

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