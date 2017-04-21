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Челябинск

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Публикации за 21.04.17

По следам «аптечного маньяка»: в Копейске грабитель напал на фармацевта

По следам «аптечного маньяка»: в Копейске грабитель напал на фармацевта

В Копейске налетчик в маске ограбил аптеку.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, вооруженное нападение на аптечный пункт в доме по улице Меховова, произошло поздно вечером 19 апреля.

Неизвестный мужчина, спрятав лицо под маской, ворвался в помещение и, угрожая фармацевту ножом, похитил из кассы более 40 тысяч рублей. Пожилая сотрудница аптеки вызвала полицию, однако преступник успел скрыться.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск злоумышленника.

Отметим, это далеко не первый случай безнаказанного ограбления аптеки налетчиком в маске.

Как уже сообщал «Новый День», в 2011 году Челябинск всколыхнула серия нападений «аптечного маньяка» на фармацевтов и покупателей.В мае мужчина ворвался в аптеку «Классика» возле Центрального рынка. Похитив из кассы деньги, он скрылся, застрелив вошедшего в этот момент в помещение мужчину.

Еще одно преступление произошло в августе, когда убийца ворвался в аптеку «Классика» напротив «Детского мира» и расстрелял находившегося там посетителя. Не сумев задержать преступника, полиция объявила награду за информацию о нем. Правоохранители не исключают, что в настоящий момент убийца может отбывать наказание за другое преступление. Однако поиски «аптечного маньяка» в учреждениях уголовно-исправительной системы результатов не дали.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.04.17

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