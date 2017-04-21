Челябинцы требуют ускорить рекультивацию городской свалки

Публикации за 21.04.17

Жители Челябинска вышли на акцию с требованием ускорить рекультивацию свалки.

Как уже сообщал «Новый День», местный мусорный полигон появился в 1949 году как временная мера, однако сейчас ее площадь сопоставима с 11 футбольными полями, а высота достигает девятиэтажного дома. Городская администрация запланировала ликвидировать свалку к 2020 году. Из областного бюджета на это планируется направить 100 миллионов рублей: 30 миллионов город должен получить в 2017 году и 70 миллионов в 2018 году.

Но в целом проект оценен в 1 миллиард, а 700 млн из федерального бюджета поступят не ранее 2019 года.

При этом каждый год со свалки в атмосферу попадает около 70 тысяч тонн вредных веществ. Свалка наносить непоправимый ущерб окружающей территорий, отравляет грунтовые воды и причиняет колоссальный вред реке Миасс.

Поэтому горожане и требуют ускорить процесс открытия нового современного полигона твердых бытовых отходов за пределами Челябинска.

Челябинск, Олег Кирьянов

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