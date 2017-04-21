В Челябинске пенсионерка на ходу выпала из маршрутки

Публикации за 21.04.17

В Челябинске пассажирка маршрутки во время движения вывалилась на дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел сегодня в 8 часов 40 минут в Тракторозаводском районе. Пожилая женщина зашла в ПАЗ 86-ого маршрута на остановке «Магазин «Радуга». Забыв закрыть дверь, водитель микроавтобуса резко тронулся с места. В результате горожанка на ходу вылетела из маршрутки.

Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу. Отметим, только за прошедший год водитель маршрутки дважды привлекался за нарушение правил дорожного движения.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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