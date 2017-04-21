NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 21.04.17

Жительница Челябинской области бросила четырехлетнего сына в Берлине

Жительница Челябинской области бросила четырехлетнего сына в Берлине

В Челябинской области объявлена в розыск молодая мать, сбежавшая от ребенка.

Как сообщили агентству РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть обратилась жительница поселка Берлин Троицкого района с просьбой отыскать ее 23-летнюю дочь. Заявительница пояснила, что 28 января текущего года женщина уехала из дома в неизвестном направлении, оставив родителям 4-летнего сына.

На протяжении нескольких месяцев нерадвивая мать периодически звонила близким и сообщала, что находится в Челябинске. Однако с конца марта перестала выходить на связь.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, телосложение среднее, тип лица европейский, лицо овальное, волосы русые, длинные, прямые.

Была одета: бела вязаная шапка, пуховик с капюшоном коричневого цвета, синие джинсы, футболка, белые ботинки на шнуровке.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Атаман, просят сообщать по телефонам: 8 (35163) 2-15-02, 89514620145 либо «02».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.04.17

Челябинские врачи: Электронный документооборот в медицине – пока утопия. / В Челябинске пенсионерка на ходу выпала из маршрутки. / Челябинцы требуют ускорить рекультивацию городской свалки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter