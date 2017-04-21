Жительница Челябинской области бросила четырехлетнего сына в Берлине

Публикации за 21.04.17

В Челябинской области объявлена в розыск молодая мать, сбежавшая от ребенка.

Как сообщили агентству РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть обратилась жительница поселка Берлин Троицкого района с просьбой отыскать ее 23-летнюю дочь. Заявительница пояснила, что 28 января текущего года женщина уехала из дома в неизвестном направлении, оставив родителям 4-летнего сына.

На протяжении нескольких месяцев нерадвивая мать периодически звонила близким и сообщала, что находится в Челябинске. Однако с конца марта перестала выходить на связь.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, телосложение среднее, тип лица европейский, лицо овальное, волосы русые, длинные, прямые.

Была одета: бела вязаная шапка, пуховик с капюшоном коричневого цвета, синие джинсы, футболка, белые ботинки на шнуровке.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Атаман, просят сообщать по телефонам: 8 (35163) 2-15-02, 89514620145 либо «02».

Челябинск, Юлия Димова

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