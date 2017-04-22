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Челябинск

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Публикации за 22.04.17

В Челябинске пятилетнего мальчика насмерть придавило шкафом

В Челябинске пятилетнего мальчика насмерть придавило шкафом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, трагедия произошла сегодня днем в одном из домов Центрального района. Пятилетний мальчик пытался открыть ящик незакрепленного к стене шкафа. В этот момент тяжелая конструкция рухнула прямо на ребенка. Спасти малыша не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Челябинск, Юлия Димова

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