В Челябинске под ногами жильцов провалилось крыльцо подъезда

Публикации за 22.04.17

В Челябинске крыльц многоквартирного дома ушло под землю.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧП произошло сегодня утром в доме №15 по улице Овчинникова.

Молодые супруги с ребенком полутора лет поднялись на крыльцо, чтобы зайти в подъезд. Неожиданно под ногами горожан стало проваливаться бетонное основание.

Вместе с обломками подъездной конструкции жильцы упали в образовавшийся провал. К счастью, никто не пострадал.

Впоследствии рабочие огородили обрушившееся крыльцо лентой, проложили временные мостики к дверям подъезда и сделали деревянные подпорки для козырька.

Отметим, дом по улице Овчинникова не является аварийным. Обслуживанием жилой постройки 1966 года занимается УК «Созвездие».

Челябинск, Юлия Димова

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