Жители челябинской многоэтажки поймали педофила

Публикации за 22.04.17

На северо-западе Челябинска мужчина пытался изнасиловать ребенка.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня около 14 часов в доме №15 по улице Чичерина. По данным очевидцев, мужчина напал на 12-летнюю девочку в подъезде. Угрожая ножом, насильник потребовал жертву раздеться.

В этот момент в подъезд зашла соседка девочки. Женщина подняла крик, на шум из квартир выбежали другие жильцы. Мужчину скрутили и вызвали полицейских, пишет U24. Стражи порядка забрали подозреваемого в участок.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.04.17

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