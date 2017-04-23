Обвал породы в южноуральской шахте: трое горняков остались под завалами

Публикации за 23.04.17

На золотодобывающей шахте в Челябинской области очередное ЧП.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, обрушение породы произошло минувшей ночью в шахте «Центральная» на глубине 700 метров.

На место ЧП прибыли пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи. Незамедлительно организована эвакуация людей. В момент аварии в шахте находилось 166 рабочих. Судьба троих горняков пока неизвестна.

В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются. На месте работают более 20 специалистов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.04.17

23-24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Жители челябинской многоэтажки поймали педофила. / В Челябинске крыльцо подъезда провалилось под ногами жильцов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»