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Челябинск

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Публикации за 23.04.17

Обвал породы в южноуральской шахте: трое горняков остались под завалами

Обвал породы в южноуральской шахте: трое горняков остались под завалами

На золотодобывающей шахте в Челябинской области очередное ЧП.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, обрушение породы произошло минувшей ночью в шахте «Центральная» на глубине 700 метров.

На место ЧП прибыли пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи. Незамедлительно организована эвакуация людей. В момент аварии в шахте находилось 166 рабочих. Судьба троих горняков пока неизвестна.

В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются. На месте работают более 20 специалистов.

Челябинск, Юлия Димова

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